Азербайджан в январе-августе экспортировал в Украину нефти на $229 млн

Украина в январе-августе 2019 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 7,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 482,155 тыс. тонн.

«В отчетный период Украина импортировала нефти на $249,578 млн, что на 13,6% меньше, чем в январе-августе 2018 года», - сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

В частности, из Азербайджана в январе-августе поступило сырье на $229,234 млн (доля – 91,85%), США – на $15,049 млн (6,03%), Казахстана – на $2,596 млн (1,04%), других стран - $2,699 млн (1,08%)

На экспорт Украина в январе-августе 2019 года поставила 0,103 тыс. тонн нефти и нефтяного сырья на $0,053 млн. Весь объем поставлен в Латвию в июне.

Украина в январе-августе этого года импортировала 5 млн 381,621 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Нефтепродукты импортированы на сумму $3 млрд 405,554 млн (рост на 5,4%).

Из РФ импортировано топливо на $1 млрд 380,392 млн (40,53% общего объема импорта), Белоруссии - на $1 млрд 254,041 млн (36,82%), Литвы - на $363,42 млн (10,67%), из других стран - на $407,701 млн (11,97%).

Украина экспортировала 407,173 тыс. тонн нефтепродуктов (рост на 43,6%) на общую сумму $195,083 млн (рост на 21,9%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Греции топлива составила $50,436 млн, Латвии - $25,652 млн, Мальты - $21,772 млн, из других стран - $97,223 млн.

А. Мамедов