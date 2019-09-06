Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8764 RUR   0.0257 GBR   2.0959 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.30 0.04 Brent 60.95 0.25

Погода в Баку

  ночь день

Регион 06.09.2019 21:06

Турецко-американские патрули начнут действовать на севере Сирии в воскресенье - Минобороны Турции

Военнослужащие Турции и США начнут в воскресенье патрулирование в зоне безопасности в Сирии, сообщил в пятницу журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Совместное патрулирование вместе с солдатами США в предложенной (Турцией) зоне безопасности на северо-востоке Сирии начнется 8 сентября", - сказал турецкий министр.

Анкара и Вашингтон в августе после нескольких месяцев консультаций достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Глава турецкого Минобороны инспектирует центр Турции и США по Сирии Турции и США предстоит урегулировать разногласия по установлению зоны безопасности в Сирии - Чавушоглу Турцию из программы F-35 официально не исключали - глава турецкого МИД Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата - глава МИД Турции США будут противостоять одностороннему вторжению Турции в Сирию - глава Пентагона Трамп не собирается вводить санкции против Турции за С-400 - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]