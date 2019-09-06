Турецко-американские патрули начнут действовать на севере Сирии в воскресенье - Минобороны Турции

Военнослужащие Турции и США начнут в воскресенье патрулирование в зоне безопасности в Сирии, сообщил в пятницу журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Совместное патрулирование вместе с солдатами США в предложенной (Турцией) зоне безопасности на северо-востоке Сирии начнется 8 сентября", - сказал турецкий министр.

Анкара и Вашингтон в августе после нескольких месяцев консультаций достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.