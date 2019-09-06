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Туризм 06.09.2019 19:17

Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г

Государственное агентство по туризму (ГАТ) ожидает увеличение туристического потока в Азербайджан к 2022 году до 4,5 млн человек в год, сказал глава ГАТ Фуад Нагиев.

"Ведутся работы по увеличению туристического потока в Азербайджан. Вы ожидаем, что в текущем году турпоток увеличится на 8-10%. В целом же, по нашим прогнозам, к 2022 году ожидается увеличение потока туристов до 4,5 млн человек в год", - сказал Нагиев журналистам в рамках пресс-тура в историко-этнографический заповедник Хыналыг.

Кроме того, по словам Нагиева одной из основных целей ГАТ является улучшение качества сервиса для того, чтобы приехавшие в Азербайджан туристы вновь возвращались в страну.

Как сообщалось ранее, турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил 1 млн 777,4 тыс. человек, что на 7,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Х. Насирзаде

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Тэги: ТУРПОТОК, РОСТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]