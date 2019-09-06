Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г

Государственное агентство по туризму (ГАТ) ожидает увеличение туристического потока в Азербайджан к 2022 году до 4,5 млн человек в год, сказал глава ГАТ Фуад Нагиев.
"Ведутся работы по увеличению туристического потока в Азербайджан. Вы ожидаем, что в текущем году турпоток увеличится на 8-10%. В целом же, по нашим прогнозам, к 2022 году ожидается увеличение потока туристов до 4,5 млн человек в год", - сказал Нагиев журналистам в рамках пресс-тура в историко-этнографический заповедник Хыналыг.
Кроме того, по словам Нагиева одной из основных целей ГАТ является улучшение качества сервиса для того, чтобы приехавшие в Азербайджан туристы вновь возвращались в страну.
Как сообщалось ранее, турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил 1 млн 777,4 тыс. человек, что на 7,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Х. Насирзаде
МИД Азербайджана о предстоящих «выборах» в Карабахе: «Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана»
ВС Азербайджана, Грузии и Турции в рамках КШУ Eternity-2019 отработали вопросы защиты совместных стратегических объектов
Сотрудничество Азербайджана с тюркоязычными странами направлено на предотвращение экстремизма, терроризма и сепаратизма – Алиев
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
BHP может приостановить членство в ряде ассоциаций из-за разногласий по вопросам климата
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, призванный избежать Brexit без сделки - ТВ
Поток нелегалов из Мексики в США снизился на 56% - глава мексиканского МИД
Сокращение обязательств Ирана по СВПД "недопустимо" - Помпео
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики