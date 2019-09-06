Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г

Государственное агентство по туризму (ГАТ) ожидает увеличение туристического потока в Азербайджан к 2022 году до 4,5 млн человек в год, сказал глава ГАТ Фуад Нагиев.

"Ведутся работы по увеличению туристического потока в Азербайджан. Вы ожидаем, что в текущем году турпоток увеличится на 8-10%. В целом же, по нашим прогнозам, к 2022 году ожидается увеличение потока туристов до 4,5 млн человек в год", - сказал Нагиев журналистам в рамках пресс-тура в историко-этнографический заповедник Хыналыг.

Кроме того, по словам Нагиева одной из основных целей ГАТ является улучшение качества сервиса для того, чтобы приехавшие в Азербайджан туристы вновь возвращались в страну.

Как сообщалось ранее, турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил 1 млн 777,4 тыс. человек, что на 7,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Х. Насирзаде