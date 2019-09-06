Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр

Государственное агентство по туризму (ГАТ) готовит концепцию по превращению историко-этнографического заповедника Хыналыг в Губинском районе Азербайджана в туристический центр, заявил глава ГАТ Фуад Нагиев.
"Мы готовим программу по превращению Хыналыг в туристический центр. В рамках данной программы мы решили провести музыкальный фестиваль "На вершине гор", который будет способствовать развитию туризма в селе", - сказал Нагиев журналистам в рамках пресс-тура в Хыналыг.
По словам Нагиева, фестиваль проводится в рамках государственной программы социальной поддержки, что в будущем позволит создать новые рабочие места в селе.
"Мы заинтересованы, чтобы местное население было готово к приему туристов, как местных, так и зарубежных", - отметил Нагиев.
Село Хыналыг расположено на севере Азербайджана на высоте 2,1-2,2 тыс. метров выше уровня моря. Своей труднодоступностью, своеобразным языком, уникальным архитектурным обликом и культурой село привлекает туристов и путешественников. Здесь находятся относящиеся к средним векам храм Огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники.
Х.Насирзаде
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