Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян - адвокат

Не менее 12 россиян, осуждённых на Украине, помилованы, заявил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.
"Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - сказал адвокат.
При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.
"Это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", - сказал Рыбин.
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
По данным СМИ, Гаджиев воевал в батальоне луганского ополчения "Август" и попал в плен в танковом бою в январе 2015 года.
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