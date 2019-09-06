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СНГ 06.09.2019 21:25

Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян - адвокат

Не менее 12 россиян, осуждённых на Украине, помилованы, заявил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.

"Это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", - сказал Рыбин.

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

По данным СМИ, Гаджиев воевал в батальоне луганского ополчения "Август" и попал в плен в танковом бою в январе 2015 года.

Артемовский городской суд приговорил Гаджиева к 15 годам колонии строгого режима

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯНЕ, ПОМИЛОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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