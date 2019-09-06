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Регион 06.09.2019 21:45

Сокращение обязательств Ирана по СВПД "недопустимо" - Помпео

Недавнее сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о котором на днях объявил Иран, было неприемлемым, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Они только вчера объявили, что собираются продолжать исследования и разработки своих систем ядерного оружия. Это недопустимо", - сказал Помпео в эфире радиостанции города Канзас-сити KCMO.

Ранее иранский президент Хасан Рухани объявил о начале реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД с 6 сентября. Он добавил, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.

Подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, сообщили иранские СМИ.

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Тэги: США, ИРАН, СВПД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]