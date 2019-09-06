Недавнее сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о котором на днях объявил Иран, было неприемлемым, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Они только вчера объявили, что собираются продолжать исследования и разработки своих систем ядерного оружия. Это недопустимо", - сказал Помпео в эфире радиостанции города Канзас-сити KCMO.

Ранее иранский президент Хасан Рухани объявил о начале реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД с 6 сентября. Он добавил, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.

Подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, сообщили иранские СМИ.