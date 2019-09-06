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Дальнее зарубежье 06.09.2019 22:51

Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, призванный избежать Brexit без сделки - ТВ

Палата лордов - верхняя палата британского парламента - в пятницу поддержала законопроект, препятствующий выходу Великобритании из ЕС без соглашения, сообщает британский телеканал Sky News.

Ранее этот документ поддержала палата общин, теперь его должна подписать королева Елизавета II, после чего он приобретет силу закона.

Следующим этапом станет намеченное на понедельник голосование в палате общин по вопросу о проведении в Великобритании досрочных выборов. С соответствующим предложением выступил ранее глава британского правительства Борис Джонсон. Изначально он хотел провести выборы до ныне действующего крайнего срока по Brexit - 31 октября 2019 года. Однако ранее на этой неделе парламент не поддержал предложение. Кроме того, в палате общин одобрили законопроект, согласно которому Джонсон должен попросить ЕС перенести Brexit до 31 января 2019 года. Теперь документ находится на рассмотрении палаты Лордов. Премьер же заверяет, что не хочет просить о таком Брюссель и нацелен в любом случае на выход из ЕС 31 октября.

Для одобрения предложения о внеочередных выборах Джонсона должны поддержать минимум две трети членов палаты общин, то есть - не только находящиеся у власти консерваторы, но и хотя бы часть оппозиции.

Как сообщалось, правительство намерено поставить на голосование в парламенте вопрос о выборах вечером в понедельник.

Опросы показывают, что в случае выборов консерваторы могут рассчитывать на убедительную победу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЗАКОНОПРОЕКТ, ЛОРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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