США после доклада ООН по КНДР призывают внимательно следить за попытками Пхеньяна обойти санкции

Доклад экспертов ООН по имплементации санкций против КНДР иллюстрирует необходимость внимательно отслеживать попытки этой азиатской страны обходить ограничительные меры, заявили в пятницу в постпредстве США при ООН.
"Доклад показывает необходимость неустанно следить за тем, чтобы не было попыток обхода санкций", - написало постпредство в твиттере.
Доклад был опубликован 30 августа. В нем указывается, что КНДР продолжила работу над ракетной и ядерной программами, не проводя при этом пусков межконтинентальных баллистических ракет и ядерных испытаний. Пуски ракет весной и летом 2019 года, по мнению экспертов, позволили КНДР получить важные данные для своей программы по созданию баллистических ракет.
Также в документе говорится о северокорейских кибератаках, нацеленных на кражу денежных средств. Кроме того, в ООН нашли признаки нарушения Северной Кореей резолюций СБ ООН: речь идет о запрещенных санкциями покупках люксовых товаров, незаконной перекачке нефти с танкера на танкер в открытом море, а также - о получении товаров, которые можно использовать в рамках программы по созданию ядерного оружия.
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