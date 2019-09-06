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Регион 06.09.2019 23:40

Иранский танкер Adrian Darya 1 прошел разгрузку в Сирии - СМИ

Иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1) отгрузил нефть в Сирии, сообщает в пятницу базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным собеседников издания, 55% объемов нефти, находившихся на танкере, было отгружено в четверг к 22:55 местного времени (совпадает с московским). Ранее сообщалось, что на борту танкера находилось 2.1 млн баррелей нефти.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Ранее этот танкер был задержан в Гибралтаре за нарушение санкций ЕС в отношении Сирии, но потом был отпущен в обмен на обещание не разгружать нефть в сирийских портах

Ранее в сентябре сообщалось, что танкер, находясь недалеко от Сирии, отключил устройство, передававшие данные о своем местоположении. Согласно сайту Marine Traffic, отслеживающему движение судов, в последний раз он получал сигналы от Adrian Darya 1 2 сентября.

В минувшую пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого. "У нас есть информация из достоверных источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс. Верить Зарифу (главе МИД Ирана - ИФ) было большой ошибкой", - написал Помпео в микроблоге Twitter.

В субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана. Ранее Соединенные Штаты предупредили страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya 1. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана, однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, СИРИЯ, РАЗГРУЗКА


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