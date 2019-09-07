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Регион 07.09.2019 10:00

Евросоюз призвал Россию обеспечить доступ на территории Абхазии и Южной Осетии наблюдателям ЕС

Евросоюз призывает Российскую Федерацию включиться в возвращение процессов на границе Грузии и Южной Осетии в прежнее состояние.

"Возведение де-факто властями Южной Осетии при поддержке российских пограничников заграждений препятствуют свободе перемещения местного населения, и лишает его доступа к главному источнику существования - фруктовым садам и водным ресурсам. Такие действия должны быть немедленно прекращены и призываем РФ, чтобы она включилась в возвращение процессов в прежнее состояние", - говорится в заявлении ЕС по поводу событий возле грузинских сел Гугутианткари и Чорчана на границе с Южной Осетией, которое было озвучено на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Текст заявления цитирует в пятницу представительство ЕС в Грузии.

В заявлении звучит призыв ко всем сторонам продолжить контакты всеми существующими средствами, включая использование "горячей линии" миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии и Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

"Для снижения напряжения и для решения проблем пострадавшего от конфликта населения диалог жизненно важен", - говорится в заявлении.

В заявлении приветствуется использование представителями Тбилиси и Цхинвала формата МПРИ.

При этом ЕС призывает возобновить без каких-либо предварительных условий встречи в рамках МПРИ и в Гал (район Абхазии, граничащий с Грузией), в частности, с участием представителей Тбилиси и Сухума.

Как отмечается в заявлении, Евросоюз "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах страны".

Кроме этого ЕС призывает РФ выполнить все условия по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и требует обеспечить доступ на территории Абхазии и Южной Осетии сотрудникам МНЕС.

В прошлом месяце власти Грузии из-за процесса возведения пограничных заграждений со стороны Южной Осетии в районе грузинского села Гугутианткари обвинили югоосетинскую сторону и Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в регионе. Между тем, на прошлой неделе Цхинвал выразил протест Тбилиси в связи со строительством полицейского поста возле села Чорчана, примыкающего в находящемуся под контролем югоосетинской стороны селу Цнелиси (в Южной Осетии называют - Цнелис или Уиста). В пятницу МИД Грузии высказал обеспокоенность в связи с занятием югоосетинской стороной одной из высот в районе этих двух сел.

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ЮЖОСЕТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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