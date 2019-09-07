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Регион 07.09.2019 12:09

Иран пока не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к своим атомным объектам

Иранские власти перешли в пятницу к третьему этапу сокращения обязательств в рамках соглашения по атому, однако пока не собираются ограничивать доступ МАГАТЭ к своим объектам, заявил в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

По сообщению агентства "Тасним", он заявил, что у Ирана "пока что нет планов по сокращению мониторинга МАГАТЭ".

Камальванди на пресс-конференции призвал европейских участников соглашения СВПД осознать, что времени на его спасение остается мало.

"Европейцы должны знать, что времени осталось мало", - предупредил он.

Камальванди пояснил, что иранская сторона через МАГАТЭ проинформирует все стороны о том, в чем заключается нынешний этап сокращения обязательств.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, МАГАТЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]