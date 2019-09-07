Иран пока не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к своим атомным объектам

Иранские власти перешли в пятницу к третьему этапу сокращения обязательств в рамках соглашения по атому, однако пока не собираются ограничивать доступ МАГАТЭ к своим объектам, заявил в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

По сообщению агентства "Тасним", он заявил, что у Ирана "пока что нет планов по сокращению мониторинга МАГАТЭ".

Камальванди на пресс-конференции призвал европейских участников соглашения СВПД осознать, что времени на его спасение остается мало.

"Европейцы должны знать, что времени осталось мало", - предупредил он.

Камальванди пояснил, что иранская сторона через МАГАТЭ проинформирует все стороны о том, в чем заключается нынешний этап сокращения обязательств.