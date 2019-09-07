Украина заинтересована в увеличении частоты авиарейсов с Азербайджаном – Довгань

Украина заинтересована в увеличении количества регулярных авиарейсов между с Азербайджаном, заявил замминистра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

Довгань 5-6 сентября совершил визит в Азербайджан, в рамках которого провел встречи с замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, замминистра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым и нацсекретарем Азербайджана Межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА Акифом Мустафаевым, сообщает посольство Украины в Баку.

«Довгань и Велизаде обсудили перспективы активизации двустороннего сотрудничества в транспортной отрасли, в частности, конкретные совместные шаги с целью реализации значительного транзитного потенциала двух стран в организации перевозок по коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACEСA), привлечению дополнительных грузопотоков, и повышению конкурентоспособности этого направления. Украинская сторона выразила заинтересованность в увеличении регулярных авиарейсов между двумя странами»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, Довгань и Мамедов обсудили вопрос экономической составляющей в контексте обеспечения большей эффективности сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта, дальнейшего упрощения пассажирских и грузовых перевозок, в том числе, в рамках международного коридора TRACEСA.

«Возможностям реализации новых конкретных проектов в многостороннем формате TRACEСA была посвящена встреча Довганя с Мустафаевым. Собеседники обменялись мнениями о перспективах повышения эффективности деятельности организации»,- говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство отмечает, что Довгань также продолжил обсуждение этих вопросов с генеральным секретарем постоянного секретариата МПК TRACEСA Мирчой Чиопрагой.

«Собеседники обменялись мнениями по вопросам организации работы МПК в контексте обеспечения эффективного многостороннего сотрудничества в формате организации»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде