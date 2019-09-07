Защита экс-президента Армении Кочаряна ходатайствует о его немедленном освобождении

Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна обратились в суд с ходатайством о немедленном освобождении бывшего главы государства из-под ареста, сообщили "Интерфаксу" в субботу в офисе команды адвокатов.

"Направлено ходатайство в суд первой инстанции о немедленном освобождении Кочаряна и прекращении уголовного преследования", - сообщили в офисе команды адвокатов.

В ходатайстве адвокаты просят суд обсудить вопрос немедленно.

4 сентября Конституционный суд Армении признал неправомочным арест Кочаряна.

В минувшую пятницу адвокат экс-президента Арам Орбелян заявил "Интерфаксу", что Конституционный суд Армении решил, что нарушены положения ст. 35 (обстоятельства, исключающие уголовное преследование) Уголовно-процессуального кодекса Армении.

"Получается, что в основе обвинения были заложены действия, которые исходили из полномочий президента, что подпадает под неприкосновенность. Президент в рамках своих полномочий выполнял свои обязанности", - заявил Орбелян.

По словам защитника, исходя из решения КС Армении, все аресты экс-президента были незаконными.

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.