Защита экс-президента Армении Кочаряна ходатайствует о его немедленном освобождении

Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна обратились в суд с ходатайством о немедленном освобождении бывшего главы государства из-под ареста, сообщили "Интерфаксу" в субботу в офисе команды адвокатов.
"Направлено ходатайство в суд первой инстанции о немедленном освобождении Кочаряна и прекращении уголовного преследования", - сообщили в офисе команды адвокатов.
В ходатайстве адвокаты просят суд обсудить вопрос немедленно.
4 сентября Конституционный суд Армении признал неправомочным арест Кочаряна.
В минувшую пятницу адвокат экс-президента Арам Орбелян заявил "Интерфаксу", что Конституционный суд Армении решил, что нарушены положения ст. 35 (обстоятельства, исключающие уголовное преследование) Уголовно-процессуального кодекса Армении.
"Получается, что в основе обвинения были заложены действия, которые исходили из полномочий президента, что подпадает под неприкосновенность. Президент в рамках своих полномочий выполнял свои обязанности", - заявил Орбелян.
По словам защитника, исходя из решения КС Армении, все аресты экс-президента были незаконными.
Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.
25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.
Украина заинтересована в увеличении частоты авиарейсов с Азербайджаном – Довгань
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана о предстоящих «выборах» в Карабахе: «Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана»
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
BHP может приостановить членство в ряде ассоциаций из-за разногласий по вопросам климата
Один человек погиб и 15 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Азербайджана
Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр
Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики