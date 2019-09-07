Потенциал диалога Тбилиси и Москвы еще не исчерпан, о новых форматах дискуссий говорить рано - кандидат на пост премьера Грузии

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария считает преждевременным говорить о каких-либо новых форматах диалога с Российской Федерацией.

"Сегодня у нас есть форматы, где мы говорим с Россией. Пока максимально не исчерпаем все те возможности, которые содержат существующие сегодня форматы, это женевский (международные дискуссии по Закавказью в Женеве) или формат Абашидзе-Карасин, говорить о других форматах, наверное, пока преждевременно", - заявил Гахария в субботу в грузинском парламенте на встрече с членами оппозиционной фракции "Альянс патриотов и социал-демократы".

По его словам, в первую очередь необходимо сконцентрироваться на максимально эффективном использовании существующих форматов.

Таким образом он прокомментировал заявление члена фракции "Альянс патриотов и социал-демократы" Ады Маршании о необходимости начала прямого диалога с Москвой, Сухумом и Цхинвалом.

"Что касается прямых контактов с нашими осетинскими и абхазскими согражданами, здесь максимально нужно активизировать все, что связано с народной дипломатией", - сказал Гахария.