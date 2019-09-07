Шеф Пентагона не удивился очередному сокращению Ираном обязательств по СВПД

Заявления Ирана о дальнейшем отказе исполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) удивления не вызывают, сказал в субботу в Париже глава Пентагона Марк Эспер.
"Я не удивлен заявлениям Ирана, что он будет нарушать СВПД", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.
"Нет сюрприза в том, что иранцы собираются добиваться того, чего они всегда намеревались сделать", - продолжил он.
Кроме этого, Эспер коснулся ситуации в Персидском заливе и попыток США создать коалицию по обеспечению морской безопасности в регионе.
"Для нас речь идет о препятствовании плохому поведению в (Персидском - ИФ) заливе", - отметил Эспер.
"Ключевой момент состоит в том, что мы все защищаем ключевые ценности и права, установленные после Второй мировой войны, связано ли это с попытками Ирана нарушать (эти принципы - ИФ), или попытками Китая (делать это - ИФ) в Южно-Китайском море", - добавил он.
Ранее в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди озвучил ряд шагов в рамках 3-го этапа сокращения Ираном своих обязательств по СВПД. Исполнение этих мер началось еще накануне 6 сентября.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Украина заинтересована в увеличении частоты авиарейсов с Азербайджаном – Довгань
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
BHP может приостановить членство в ряде ассоциаций из-за разногласий по вопросам климата
Один человек погиб и 15 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Азербайджана
Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр
Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики