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Дальнее зарубежье 07.09.2019 16:28

Шеф Пентагона не удивился очередному сокращению Ираном обязательств по СВПД

Заявления Ирана о дальнейшем отказе исполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) удивления не вызывают, сказал в субботу в Париже глава Пентагона Марк Эспер.

"Я не удивлен заявлениям Ирана, что он будет нарушать СВПД", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.

"Нет сюрприза в том, что иранцы собираются добиваться того, чего они всегда намеревались сделать", - продолжил он.

Кроме этого, Эспер коснулся ситуации в Персидском заливе и попыток США создать коалицию по обеспечению морской безопасности в регионе.

"Для нас речь идет о препятствовании плохому поведению в (Персидском - ИФ) заливе", - отметил Эспер.

"Ключевой момент состоит в том, что мы все защищаем ключевые ценности и права, установленные после Второй мировой войны, связано ли это с попытками Ирана нарушать (эти принципы - ИФ), или попытками Китая (делать это - ИФ) в Южно-Китайском море", - добавил он.

Ранее в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди озвучил ряд шагов в рамках 3-го этапа сокращения Ираном своих обязательств по СВПД. Исполнение этих мер началось еще накануне 6 сентября.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]