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СНГ 07.09.2019 15:30

Зеленский: мы с Путиным выполнили обещанное; дальше будем продвигаться к освобождению всех пленных и миру в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны в Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем...Я уверен, что мы знаем, что делать дальше... Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]