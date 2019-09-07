Зеленский: мы с Путиным выполнили обещанное; дальше будем продвигаться к освобождению всех пленных и миру в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны в Донбассе выполнены.
"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.
"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем...Я уверен, что мы знаем, что делать дальше... Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Украина заинтересована в увеличении частоты авиарейсов с Азербайджаном – Довгань
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
BHP может приостановить членство в ряде ассоциаций из-за разногласий по вопросам климата
Один человек погиб и 15 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Азербайджана
Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр
Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики