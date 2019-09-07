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Дальнее зарубежье 07.09.2019 17:31

В МАГАТЭ заявили, что инспекторы агентства находятся в Иране и смогут проверить недавние заявления Тегерана по СВПД

МАГАТЭ имеет в своем распоряжении инспекторов непосредственно в Иране, и таким образом, они смогут проверить заявления, сделанные иранской стороной в связи с 3-м этапом отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), передает в субботу агентство Associated press (AP) со ссылкой на МАГАТЭ.

В МАГАТЭ сообщили AP, что "инспекторы агентства находятся на месте событий в Иране, и они сообщат в штаб-квартиру МАГАТЭ о любой соответствующей активности" Ирана.

В МАГАТЭ отметили, что агентству известна информация, касающаяся научно-исследовательской активности Ирана в связи с центрифугами.

Тем временем, в Иран направляется и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнел Ферута. В МАГАТЭ ожидают, что в воскресенье он проведет ряд встреч в Тегеране с высокопоставленными представителями иранских властей.

В субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди объявил, что иранская сторона передаст МАГАТЭ информацию о начавшемся в пятницу третьем этапе сокращения обязательств в рамках СВПД. При этом он заверил, что на данном этапе инспекторы МАГАТЭ сохранят доступ к ядерным объектам, за которыми до сих пор осуществляли мониторинг.

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Тэги: ООН, МАГАТЭ, ИРАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]