В МАГАТЭ заявили, что инспекторы агентства находятся в Иране и смогут проверить недавние заявления Тегерана по СВПД

МАГАТЭ имеет в своем распоряжении инспекторов непосредственно в Иране, и таким образом, они смогут проверить заявления, сделанные иранской стороной в связи с 3-м этапом отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), передает в субботу агентство Associated press (AP) со ссылкой на МАГАТЭ.

В МАГАТЭ сообщили AP, что "инспекторы агентства находятся на месте событий в Иране, и они сообщат в штаб-квартиру МАГАТЭ о любой соответствующей активности" Ирана.

В МАГАТЭ отметили, что агентству известна информация, касающаяся научно-исследовательской активности Ирана в связи с центрифугами.

Тем временем, в Иран направляется и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнел Ферута. В МАГАТЭ ожидают, что в воскресенье он проведет ряд встреч в Тегеране с высокопоставленными представителями иранских властей.

В субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди объявил, что иранская сторона передаст МАГАТЭ информацию о начавшемся в пятницу третьем этапе сокращения обязательств в рамках СВПД. При этом он заверил, что на данном этапе инспекторы МАГАТЭ сохранят доступ к ядерным объектам, за которыми до сих пор осуществляли мониторинг.