Шеф Пентагона видит угрозу для Европы со стороны России и Китая

Шеф Пентагона Марк Эспер в субботу предупредил страны Европы об угрозе, которые представляют для них России и Китая, и отметил, что именно эти две страны являют собой главный вызов для США, разрабатывающих оборонную стратегию на ближайшие годы.
Западные СМИ отмечают, что соответствующие заявления Эспер сделал в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.
"Китай добивается приобретения влияния в мире и в Европе, многими средствами, которые идут в разрез с интересами европейских государств", - заявил, в частности, Эспер.
По его словам, странам, усиливающим зависимость от китайских инвестиций и торговли, становится тяжелее действовать вразрез с планами Пекина.
В то же время Эспер отказался утверждать, что смещение Вашингтоном фокуса внимания на РФ и КНР будет означать снижение американского военного присутствия в Африке. При этом СМИ напоминают, что на этом континенте, в рамках борьбы с исламисткими боевиками, действуют примерно 4,5 тыс. французских военнослужащих, причем ранее Париж, для выполнения своих целей, неоднократно добивался от Вашингтона помощи в форме предоставления разведданных и ударов с беспилотников.
Накануне Эспер, выступая в Королевском Объединённом институте оборонных исследований в Лондоне, заявлял, что западным странам следует прикладывать больше усилий для противостояния попыткам Китая и России подорвать международный порядок.
Эспер раскритиковал Россию за то, что он назвал "агрессией в Европе": нестабильность на востоке Украины и присоединение Крыма в 2014 году. По его словам, вероятно, на российских ракетах наземного базирования, нацеленных на Европу, установлены ядерные боеголовки.
Также он призвал Европу не сближаться с Китаем, поскольку, по его мнению, Китай рассчитывает на расширение своего влияния за счет других.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Украина заинтересована в увеличении частоты авиарейсов с Азербайджаном – Довгань
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
BHP может приостановить членство в ряде ассоциаций из-за разногласий по вопросам климата
Один человек погиб и 15 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Азербайджана
Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр
Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики