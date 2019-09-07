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Дальнее зарубежье 07.09.2019 18:25

Шеф Пентагона видит угрозу для Европы со стороны России и Китая

Шеф Пентагона Марк Эспер в субботу предупредил страны Европы об угрозе, которые представляют для них России и Китая, и отметил, что именно эти две страны являют собой главный вызов для США, разрабатывающих оборонную стратегию на ближайшие годы.

Западные СМИ отмечают, что соответствующие заявления Эспер сделал в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.

"Китай добивается приобретения влияния в мире и в Европе, многими средствами, которые идут в разрез с интересами европейских государств", - заявил, в частности, Эспер.

По его словам, странам, усиливающим зависимость от китайских инвестиций и торговли, становится тяжелее действовать вразрез с планами Пекина.

В то же время Эспер отказался утверждать, что смещение Вашингтоном фокуса внимания на РФ и КНР будет означать снижение американского военного присутствия в Африке. При этом СМИ напоминают, что на этом континенте, в рамках борьбы с исламисткими боевиками, действуют примерно 4,5 тыс. французских военнослужащих, причем ранее Париж, для выполнения своих целей, неоднократно добивался от Вашингтона помощи в форме предоставления разведданных и ударов с беспилотников.

Накануне Эспер, выступая в Королевском Объединённом институте оборонных исследований в Лондоне, заявлял, что западным странам следует прикладывать больше усилий для противостояния попыткам Китая и России подорвать международный порядок.

Эспер раскритиковал Россию за то, что он назвал "агрессией в Европе": нестабильность на востоке Украины и присоединение Крыма в 2014 году. По его словам, вероятно, на российских ракетах наземного базирования, нацеленных на Европу, установлены ядерные боеголовки.

Также он призвал Европу не сближаться с Китаем, поскольку, по его мнению, Китай рассчитывает на расширение своего влияния за счет других.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РОССИЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]