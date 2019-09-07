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Дальнее зарубежье 07.09.2019 19:27

В Лондоне разочарованы началом третьего этапа сокращения Ираном обязательств СВПД

Британские власти не считают продуктивным шагом начало реализации Тегераном мер, предусмотренных 3-м этапом сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

"Этот третий этап отказа от обязательств по ядерной сделке вызывает особенное разочарование - в то самое время, как мы (Великобритания - ИФ) и наши европейские и международные партнеры работаем над деэскалацией напряженности в отношении Ирана", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди озвучил ряд шагов в рамках 3-го этапа сокращения Ираном своих обязательств по СВПД. Исполнение этих мер началось еще накануне 6 сентября.

После этого шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что не удивлен подобным развитием событий.

"Нет сюрприза в том, что иранцы собираются добиваться того, чего они всегда намеревались сделать", - отмечал он.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли призвала Иран соблюдать условия СВПД. Она отметила, что Париж "продолжит, используя все наши (Франции - ИФ) дипломатические усилия", добиваться цели соблюдения Тегераном СВПД.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, СВПД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]