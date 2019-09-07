В Лондоне разочарованы началом третьего этапа сокращения Ираном обязательств СВПД

Британские власти не считают продуктивным шагом начало реализации Тегераном мер, предусмотренных 3-м этапом сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Великобритании.
"Этот третий этап отказа от обязательств по ядерной сделке вызывает особенное разочарование - в то самое время, как мы (Великобритания - ИФ) и наши европейские и международные партнеры работаем над деэскалацией напряженности в отношении Ирана", - говорится в заявлении.
Ранее в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди озвучил ряд шагов в рамках 3-го этапа сокращения Ираном своих обязательств по СВПД. Исполнение этих мер началось еще накануне 6 сентября.
После этого шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что не удивлен подобным развитием событий.
"Нет сюрприза в том, что иранцы собираются добиваться того, чего они всегда намеревались сделать", - отмечал он.
В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли призвала Иран соблюдать условия СВПД. Она отметила, что Париж "продолжит, используя все наши (Франции - ИФ) дипломатические усилия", добиваться цели соблюдения Тегераном СВПД.
СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Украина заинтересована в увеличении частоты авиарейсов с Азербайджаном – Довгань
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
BHP может приостановить членство в ряде ассоциаций из-за разногласий по вопросам климата
Один человек погиб и 15 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Азербайджана
Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр
Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики