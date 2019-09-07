Французско-российские переговоры 9 сентября будут главным образом посвящены Украине - Ле Дриан

Переговоры Франции и РФ в формате "2+2" 9 сентября будут иметь своей основной темой конфликт на Украине, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.
"Конфликт на Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.
"Приоритеты будут включать в себя от укрепления режима прекращения огня до вывода тяжелых вооружений (на линии разграничения в Донбассе - ИФ), разминирование и неотложные гуманитарные меры для жителей Донбасса", - отметил министр.
Также он призвал активизировать усилия для выполнения минских договоренностей, чтобы добиться обмена всех лиц, оказавшихся в заключении в результате конфликта.
9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.
Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем с момента присоединения Крыма к РФ в 2014 году.
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