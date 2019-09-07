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Дальнее зарубежье 07.09.2019 20:30

Французско-российские переговоры 9 сентября будут главным образом посвящены Украине - Ле Дриан

Переговоры Франции и РФ в формате "2+2" 9 сентября будут иметь своей основной темой конфликт на Украине, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.

"Конфликт на Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.

"Приоритеты будут включать в себя от укрепления режима прекращения огня до вывода тяжелых вооружений (на линии разграничения в Донбассе - ИФ), разминирование и неотложные гуманитарные меры для жителей Донбасса", - отметил министр.

Также он призвал активизировать усилия для выполнения минских договоренностей, чтобы добиться обмена всех лиц, оказавшихся в заключении в результате конфликта.

9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем с момента присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]