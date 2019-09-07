Полицейские в ходе обыска в штабе Навального в Петербурге нашли 54 пустых избирательных бюллетеня, заявляют сотрудники организации

Полицейские пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
"К нам в штаб пришли сотрудники полиции и люди в маске. Там мы выдавали направления на выборы (наблюдателям - ИФ)", - говорится в сообщении.
Позже замначальника штаба Навального Ольга Гусева написала в твиттере: "У нас в туалете нашли избирательные бюллетени. 54 пустых бланка".
По ее словам, следственная группа нашла бюллетени "с четвёртого раза", в настоящий момент их изымают. По словам Гусевой, в найденных бланках, предназначенных для выборов губернатора Петербурга, есть кандидатура Владимира Бортко, который снялся 30 августа.
Следственные действия, согласно сообщению Гусевой в твиттере, начали без адвоката, полицейские трактуют их как "осмотр", а не "обыск".
Также в твиттере организации сообщили, что полицейские задерживают всех, кто находится в штабе: "вменяют 19.1" (статья "самоуправство" Кодекса об административных правонарушениях - ИФ)
Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.
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