Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля

Принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назначен новым министром энергетики Саудовской Аравии, сообщило в воскресенье саудовское информагентство SPA.

Он сменил на этом посту Халеда аль-Фалеха.

Принц длительное время является членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК, имеет достаточный опыт работы в нефтяной отрасли, отмечают СМИ, комментируя назначение.