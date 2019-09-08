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Дальнее зарубежье 08.09.2019 11:21

Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с лидерами афганского движения "Талибан" из-за устроенного боевиками движения взрыва в Кабуле.

"Если они не могут договориться о прекращении огня во время очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет возможности договариваться о значимом соглашении в любом случае", - написал Трамп в твиттере.

Он также сообщил, что планировал встретиться с лидерами талибов в воскресенье.

Среди жертв взрыва в Кабуле был и американский военнослужащий.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТАЛИБАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]