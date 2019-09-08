Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с лидерами афганского движения "Талибан" из-за устроенного боевиками движения взрыва в Кабуле.

"Если они не могут договориться о прекращении огня во время очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет возможности договариваться о значимом соглашении в любом случае", - написал Трамп в твиттере.

Он также сообщил, что планировал встретиться с лидерами талибов в воскресенье.

Среди жертв взрыва в Кабуле был и американский военнослужащий.