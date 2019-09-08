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Дальнее зарубежье 08.09.2019 12:30

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

В ответ на атаки с использованием беспилотников авиация Израиля нанесла удары по целям движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили израильские военные.

"Силы обороны будут действовать против всех усилий, направленных на нанесение ущерба израильским гражданским лицам и солдатам и возлагают на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газа",- говорится в заявлении армейского командования.

Служба безопасности в Газе сообщила, что удары были нанесены по четырем объектам в центральном и северном районах сектора, сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]