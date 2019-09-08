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Дальнее зарубежье 08.09.2019 13:39

Торговля Китая и США по итогам восьми месяцев сократилась на 14% - таможня КНР

По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

Китай экспортировал в США товаров на сумму $275,5 млрд, импортировал чуть больше, чем на $80 млрд. Отрицательное сальдо Соединенных Штатов превысило $195 млрд.

Всего с января по август внешнеторговый оборот Китая составил 20,23 трлн юаней ($2,87 трлн), увеличившись на 3,6%. При этом экспорт в годовом исчислении вырос на 6,1% до 10,95 трлн юаней ($1,56 трлн), импорт поднялся на 0,8% и составил 9,18 трлн юаней ($1,31 трлн).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]