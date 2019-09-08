Торговля Китая и США по итогам восьми месяцев сократилась на 14% - таможня КНР

По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.
Китай экспортировал в США товаров на сумму $275,5 млрд, импортировал чуть больше, чем на $80 млрд. Отрицательное сальдо Соединенных Штатов превысило $195 млрд.
Всего с января по август внешнеторговый оборот Китая составил 20,23 трлн юаней ($2,87 трлн), увеличившись на 3,6%. При этом экспорт в годовом исчислении вырос на 6,1% до 10,95 трлн юаней ($1,56 трлн), импорт поднялся на 0,8% и составил 9,18 трлн юаней ($1,31 трлн).
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