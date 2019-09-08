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Дальнее зарубежье 08.09.2019 14:45

Первое совместное патрулирование провели в воскресенье в Сирии американские и турецкие военные

На северо-востоке Сирии в воскресенье началось первое совместное наземное патрулирование с участием вооруженных сил Турции и США, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое министерство обороны.

Патрулирование организовано в рамках шагов по формированию "зоны безопасности" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Патрулирование будет осуществляться в соответствии с соглашением между двумя странами о координации действий и проведению совестных операций на севере Сирии.

Против соглашения выступают сирийские власти, которые рассматривают его как нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]