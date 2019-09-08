Первое совместное патрулирование провели в воскресенье в Сирии американские и турецкие военные

На северо-востоке Сирии в воскресенье началось первое совместное наземное патрулирование с участием вооруженных сил Турции и США, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое министерство обороны.
Патрулирование организовано в рамках шагов по формированию "зоны безопасности" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Патрулирование будет осуществляться в соответствии с соглашением между двумя странами о координации действий и проведению совестных операций на севере Сирии.
Против соглашения выступают сирийские власти, которые рассматривают его как нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Украина заинтересована в увеличении частоты авиарейсов с Азербайджаном – Довгань
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Иранский танкер, ранее задержанный Гибралтаром, прибыл к месту назначения, нефть реализована - МИД Ирана
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
Один человек погиб и 15 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Азербайджана
Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр
Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики