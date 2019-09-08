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Дальнее зарубежье 08.09.2019 19:30

Франция разочарована решением Ирана о сокращении обязательств по СВПД - глава французского МИД

Объявленное Ираном сокращение выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) является негативным фактором, но диалог о возвращении к ядерной сделке еще возможен, заявил министр иностранных дело Франции Жан-Ив ле Дриан.

"Действия, которые они предприняли, являются негативными, но не окончательными. Они могут вернуться к сделке, и путь для диалога все еще открыт", - сказал он в интервью радиостанции Europe 1.

Дипломат также отметил, что, по его мнению, Иран находится лишь в нескольких месяцах от создания ядерного оружия.

Вопрос о соблюдении СВПД будет одной из тем на переговорах Ле Дриана на переговорах в Москве, сообщил МИД РФ.

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров и их французские коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Франсуа Парли в понедельник примут участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ).

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]