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СНГ 08.09.2019 18:20

Калиматов официально вступил в должность главы Ингушетии

Избранный глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принес присягу и официально вступил в должность.

На внеочередном заседании, посвященном вопросу избрания нового главы Ингушетии, в ходе тайного голосования за Калиматова проголосовали 27 депутатов, три депутата поддержали кандидатуру координатора Ингушского регионального отделения ЛДПР, старшего территориального специалиста ПАО "ВымпелКом"Магомеда Зурабова, кандидатуру депутата городского совета Назрани, председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева никто не поддержал.

Инаугурация Калиматова прошла в зале славы администрации руководителя региона в Магасе при участии полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова, глав субъектов округа.

Главой региона он избран сроком на 5 лет.

Юнус-Бек Евкуров, руководивший Ингушетией в течение 12 лет, в июне 2019 года решил уйти в отставку.

26 июня указом президента РФ врио главы региона был назначен Калиматов.

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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, ГЛАВА, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]