Калиматов официально вступил в должность главы Ингушетии

Избранный глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принес присягу и официально вступил в должность.
На внеочередном заседании, посвященном вопросу избрания нового главы Ингушетии, в ходе тайного голосования за Калиматова проголосовали 27 депутатов, три депутата поддержали кандидатуру координатора Ингушского регионального отделения ЛДПР, старшего территориального специалиста ПАО "ВымпелКом"Магомеда Зурабова, кандидатуру депутата городского совета Назрани, председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева никто не поддержал.
Инаугурация Калиматова прошла в зале славы администрации руководителя региона в Магасе при участии полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова, глав субъектов округа.
Главой региона он избран сроком на 5 лет.
Юнус-Бек Евкуров, руководивший Ингушетией в течение 12 лет, в июне 2019 года решил уйти в отставку.
26 июня указом президента РФ врио главы региона был назначен Калиматов.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Украина заинтересована в увеличении частоты авиарейсов с Азербайджаном – Довгань
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Иранский танкер, ранее задержанный Гибралтаром, прибыл к месту назначения, нефть реализована - МИД Ирана
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
Один человек погиб и 15 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Азербайджана
Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр
Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики