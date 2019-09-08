Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8764 RUR   0.0257 GBR   2.0959 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.30 0.04 Brent 60.95 0.25

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.09.2019 18:58

США помогают Армении с реформами - Госдеп

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Армения была сильной и демократичной страной, заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

"Мы желаем видеть Армению успешной, процветающей, демократичной и безопасной", - сказал Кент радиостанции "Голос Америки".

По его словам, с момента независимости США предоставили Армении более $2 млрд помощи.

"После "бархатной революции" США продолжают помогать Армении в сфере развития альтернативной и чистой электроэнергии, проведения имеющих важнейшее для страны значение демократических реформ", - сказал он.

""Бархатная революция" открыла новые двери для развития Армении, и США заинтересованы помочь Армении в этом деле. Армения имеет серьезные возможности стать успешной страной, мы желаем видеть ее состоявшейся и успешной страной, это исходит из наших интересов", - отметил Кент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, РЕФОРМЫ


Похожие новости


США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией - госдеп Все страны должны выполнять обязательства по информированию о ядерных ЧП - Помпео Вашингтон сожалеет по поводу российско-турецкой сделки по С-400 - Помпео Экономическое давление на Иран продолжатся вплоть до заключения "всеобъемлющего" соглашения с США - Помпео Госдеп призывает Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г Алиев принял в Баку представителя Госдепа США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]