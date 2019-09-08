США помогают Армении с реформами - Госдеп

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Армения была сильной и демократичной страной, заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

"Мы желаем видеть Армению успешной, процветающей, демократичной и безопасной", - сказал Кент радиостанции "Голос Америки".

По его словам, с момента независимости США предоставили Армении более $2 млрд помощи.

"После "бархатной революции" США продолжают помогать Армении в сфере развития альтернативной и чистой электроэнергии, проведения имеющих важнейшее для страны значение демократических реформ", - сказал он.

""Бархатная революция" открыла новые двери для развития Армении, и США заинтересованы помочь Армении в этом деле. Армения имеет серьезные возможности стать успешной страной, мы желаем видеть ее состоявшейся и успешной страной, это исходит из наших интересов", - отметил Кент.