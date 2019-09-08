Европа не выполнила обязательств по ядерной сделке - иранский чиновник

Европейские подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнили своих обязательств, заявил руководитель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"К сожалению, европейские стороны не выполнили свои обязательства... Сделка не является улицей с односторонним движением, и Иран будет действовать соответственно, как мы делали до сих пор, постепенно сокращая выполнение наших обязательств", - сказал он после встречи с исполняющим обязанности главы МАГАТЭ Корнелем Ферутой в Тегеране в воскресенье.

Салехи подчеркнул: "Иран будет продолжать сокращать свои ядерные обязательства до тех пор, пока другие стороны не выполнят свои".

В Тегеране в субботу озвучили, какие конкретно меры Иран уже предпринял и намерен предпринять в рамках 3-го этапа отказа от исполнения обязательств, которые были предусмотрены СВПД от 2015 года по иранской ядерной программе.

Еще 4 сентября президент Ирана Хасан Рухани объявил о реализации очередного этапа сокращения обязательств Тегерана и отметил, что меры начнут воплощаться в жизнь в пятницу 6 сентября. Однако подробности стали известны лишь в субботу, 7 сентября - на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

Объявленное Ираном сокращение выполнения обязательств по СВПД является негативным фактором, но диалог о возвращении к ядерной сделке еще возможен, заявил министр иностранных дело Франции Жан-Ив ле Дриан.

"Действия, которые они предприняли, являются негативными, но не окончательными. Они могут вернуться к сделке, и путь для диалога все еще открыт", - сказал он в интервью радиостанции Europe 1.

Вопрос о соблюдении СВПД будет одной из тем на переговорах Ле Дриана на переговорах в Москве, сообщил МИД РФ.

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров и их французские коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Франсуа Парли в понедельник примут участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ).