Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8764 RUR   0.0257 GBR   2.0959 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.30 0.04 Brent 60.95 0.25

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.09.2019 20:01

Европа не выполнила обязательств по ядерной сделке - иранский чиновник

Европейские подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнили своих обязательств, заявил руководитель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"К сожалению, европейские стороны не выполнили свои обязательства... Сделка не является улицей с односторонним движением, и Иран будет действовать соответственно, как мы делали до сих пор, постепенно сокращая выполнение наших обязательств", - сказал он после встречи с исполняющим обязанности главы МАГАТЭ Корнелем Ферутой в Тегеране в воскресенье.

Салехи подчеркнул: "Иран будет продолжать сокращать свои ядерные обязательства до тех пор, пока другие стороны не выполнят свои".

В Тегеране в субботу озвучили, какие конкретно меры Иран уже предпринял и намерен предпринять в рамках 3-го этапа отказа от исполнения обязательств, которые были предусмотрены СВПД от 2015 года по иранской ядерной программе.

Еще 4 сентября президент Ирана Хасан Рухани объявил о реализации очередного этапа сокращения обязательств Тегерана и отметил, что меры начнут воплощаться в жизнь в пятницу 6 сентября. Однако подробности стали известны лишь в субботу, 7 сентября - на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

Объявленное Ираном сокращение выполнения обязательств по СВПД является негативным фактором, но диалог о возвращении к ядерной сделке еще возможен, заявил министр иностранных дело Франции Жан-Ив ле Дриан.

"Действия, которые они предприняли, являются негативными, но не окончательными. Они могут вернуться к сделке, и путь для диалога все еще открыт", - сказал он в интервью радиостанции Europe 1.

Вопрос о соблюдении СВПД будет одной из тем на переговорах Ле Дриана на переговорах в Москве, сообщил МИД РФ.

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров и их французские коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Франсуа Парли в понедельник примут участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, СВПД, ЕВРОПА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Похожие новости


Иран в среду объявит о третьей фазе сокращения обязательств по СВПД, в пятницу начнется ее реализация - Зариф Европейские партнеры не предпринимают мер для спасения СВПД - Зариф Глава МИД Ирана заявляет об отказе Тегерана пересматривать условия СВПД Рухани: Иран готов к третьему сокращению обязательств по СВПД Иран продолжит сокращение обязательств по ядерной сделке - МИД Ирана Представитель Тегерана положительно оценил итоги встреч в Вене по СВПД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]