Иранский танкер, ранее задержанный Гибралтаром, прибыл к месту назначения, нефть реализована - МИД Ирана

Иранский супертанкер Adrian Darya 1, ранее задержанный властями Гибралтара по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии, а затем освобожденный, прибыл к месту назначения, перевозимая им нефть реализована, сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Танкер прибыл к месту назначения, нефть продана", - сказал он в интервью местному телеканалу.
Дипломат не назвал, в какую страну была доставлена нефть.
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