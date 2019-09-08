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ТЭК 08.09.2019 20:24

Иранский танкер, ранее задержанный Гибралтаром, прибыл к месту назначения, нефть реализована - МИД Ирана

Иранский супертанкер Adrian Darya 1, ранее задержанный властями Гибралтара по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии, а затем освобожденный, прибыл к месту назначения, перевозимая им нефть реализована, сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Танкер прибыл к месту назначения, нефть продана", - сказал он в интервью местному телеканалу.

Дипломат не назвал, в какую страну была доставлена нефть.

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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, НЕФТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]