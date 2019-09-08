Иранский танкер, ранее задержанный Гибралтаром, прибыл к месту назначения, нефть реализована - МИД Ирана

Иранский супертанкер Adrian Darya 1, ранее задержанный властями Гибралтара по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии, а затем освобожденный, прибыл к месту назначения, перевозимая им нефть реализована, сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Танкер прибыл к месту назначения, нефть продана", - сказал он в интервью местному телеканалу.

Дипломат не назвал, в какую страну была доставлена нефть.