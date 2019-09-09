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Регион 09.09.2019 17:16

Новое правительство Грузии сфокусируется на развитии инфраструктуры, сближении законодательства с нормами ЕС

Экономическая политика правительства Грузии основывается на принципах свободного рынка, где частный сектор является главной движущей силой, говорится в правительственной программе на 2019-2020 годы, вотум доверия которой, как и обновленному кабинету министров, объявил в минувшее воскресенье парламент страны.

"Экономическая политика будет направлена на структурное оздоровление экономики, дальнейшее развитие бизнеса и инвестиционной среды, содействие малому и среднему бизнесу и быстрому развитию инфраструктуры", - говорится в документе.

Для обеспечения долгосрочного и высокого экономического роста целью правительства является, в том числе, максимальное включение находящихся в государственной собственности ресурсов в экономическую активность.

"Целью правительства является сохранение тенденции улучшения суверенного рейтинга страны, что в будущем сделает возможным достижение инвестиционного уровня кредитного рейтинга "ВВВ-/Ваа3", - говорится в программе.

Основу долгосрочного экономического роста правительство Грузии видит в фискальной стабильности, низком уровне безработицы, сохранении долга на устойчивом уровне, в стабильности цен, независимости монетарной политики, поэтапном сокращении дефицита текущего счета и стабильности финансового сектора, отмечается в документе.

Правительство Грузии намерено продолжать оптимизацию расходов, а освобожденные средства использовать для роста государственных инвестиций. Долг правительства по отношению к ВВП страны планируется сохранить на стабильном уровне и брать новые кредиты лишь для финансирования инвестиционных проектов, содействующих долгосрочному экономическому развитию Грузии. Для освоения новых рынков правительство намерено и дальше расширять соглашения о свободной торговле, в том числе с Израилем, Индией, США, странами Персидского залива, говорится в документе.

В правительственной программе говорится, что в Грузии будет принят новый закон "О предпринимателях", в котором будут отражены требования о соответствующих регуляциях, предусматриваемые соглашением об ассоциации с Евросоюзом и его приложениями, чем корпоративное право страны будет приближено к законодательству ЕС.

Для содействия конкурентной бизнес-среде будет осуществлен поэтапный выход государства из тех отраслей экономики, у которых есть потенциал независимого функционирования и развития, отмечается в документе.

С целью долгосрочного экономического развития страны в программе отмечается важность "формирования Грузии как международного инвестиционного, коммуникационного, транспортного, логистического, энергетического, технологического, просветительского и финансового хаба, что даст возможность максимально использовать как внутренний, так и региональный потенциал".

В связи с этим подчеркивается, что будет продолжен проект строительства глубоководного порта на черноморском побережье в Анаклиа, который будет способствовать не только повышению транспортного потенциала Грузии, но и увеличению роли страны в регионе и сделает ее логистическим хабом. Будет продолжена работа по интеграции Грузии в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), развитию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры.

В обновленном составе правительства Грузии во главе с новым премьер-министром Георгием Гахария сменились только силовые министры. В экономическом блоке правительства сохранили свои посты министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр экономики и устойчивого развития Натела Турнава, министр финансов Иванэ Мачавариани, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЭКОНОМИКА, ПРОГРАММА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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