Россия и Франция будут сотрудничать, чтобы боевики из Сирии не попали на север Африки - Шойгу

Террористы, которых выдавливают из Сирии, могут проникнуть на север Африки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в Москве министров обороны РФ и Франции.

"Предметно обсудили ситуацию в Сирии, на севере Африки и в регионе Сахеля, поскольку эти регионы могут стать новыми прибежищами террористов, в том числе выдавливаемых из Сирии", - сказал Шойгу в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в Москве министров обороны РФ и Франции.

"Мы констатировали близость взглядов наших ведомств относительно способов купирования этих угроз и наметили конкретные меры по координации совместных усилий", - сказал Шойгу.