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СНГ 09.09.2019 17:45

Россия и Франция будут сотрудничать, чтобы боевики из Сирии не попали на север Африки - Шойгу

Террористы, которых выдавливают из Сирии, могут проникнуть на север Африки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в Москве министров обороны РФ и Франции.

"Предметно обсудили ситуацию в Сирии, на севере Африки и в регионе Сахеля, поскольку эти регионы могут стать новыми прибежищами террористов, в том числе выдавливаемых из Сирии", - сказал Шойгу в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в Москве министров обороны РФ и Франции.

"Мы констатировали близость взглядов наших ведомств относительно способов купирования этих угроз и наметили конкретные меры по координации совместных усилий", - сказал Шойгу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]