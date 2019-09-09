Россия и Франция будут сотрудничать, чтобы боевики из Сирии не попали на север Африки - Шойгу

Террористы, которых выдавливают из Сирии, могут проникнуть на север Африки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в Москве министров обороны РФ и Франции.
"Предметно обсудили ситуацию в Сирии, на севере Африки и в регионе Сахеля, поскольку эти регионы могут стать новыми прибежищами террористов, в том числе выдавливаемых из Сирии", - сказал Шойгу в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в Москве министров обороны РФ и Франции.
"Мы констатировали близость взглядов наших ведомств относительно способов купирования этих угроз и наметили конкретные меры по координации совместных усилий", - сказал Шойгу.
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