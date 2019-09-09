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Дальнее зарубежье 09.09.2019 18:02

ЕС намерен защищать свои интересы в сотрудничестве с Кубой

В ходе визита Федерики Могерини на Кубу стороны будут обсуждать экономические и торговые отношения и закон Хелмса-Бертона, сообщила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.

"Позиция Европейского союза очень ясна. Мы решительно настроены защищать интересы наших предприятий, которые законно ведут дела с Кубой", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что ЕС "находится в тесном контакте со странами, у которых такой же подход и которые затронуты экстерриториальным применением этого американского закона".

Коцьянчич напомнила, что у ЕС для противостояния американским мерам имеется блокирующий статус, и Брюссель не исключает соответствующего демарша во Всемирной торговой организации.

Конгресс США принял 12 марта 1996 года имеющий экстерриториальный характер закон Хелмса-Бертона, предусматривающий дополнительные санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой.

8-9 сентября Могерини находится на Кубе, где будет в понедельник сопредседательствовать на заседании второго Совместного совета ЕС-Куба в Гаване. Совет обсудит состояние дел и будущие перспективы отношений между ЕС и Кубой, в частности, в политическом и торговом сотрудничестве.

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Тэги: ЕС, США, САНКЦИИ, КУБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]