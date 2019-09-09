ЕС намерен защищать свои интересы в сотрудничестве с Кубой

В ходе визита Федерики Могерини на Кубу стороны будут обсуждать экономические и торговые отношения и закон Хелмса-Бертона, сообщила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.
"Позиция Европейского союза очень ясна. Мы решительно настроены защищать интересы наших предприятий, которые законно ведут дела с Кубой", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Она отметила, что ЕС "находится в тесном контакте со странами, у которых такой же подход и которые затронуты экстерриториальным применением этого американского закона".
Коцьянчич напомнила, что у ЕС для противостояния американским мерам имеется блокирующий статус, и Брюссель не исключает соответствующего демарша во Всемирной торговой организации.
Конгресс США принял 12 марта 1996 года имеющий экстерриториальный характер закон Хелмса-Бертона, предусматривающий дополнительные санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой.
8-9 сентября Могерини находится на Кубе, где будет в понедельник сопредседательствовать на заседании второго Совместного совета ЕС-Куба в Гаване. Совет обсудит состояние дел и будущие перспективы отношений между ЕС и Кубой, в частности, в политическом и торговом сотрудничестве.
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