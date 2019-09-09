Берлин вновь возьмется за обучение саудовских пограничных полицейских

Германия возобновит обучение пограничной полиции в Саудовской Аравии, которое было приостановлено после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии.
"Безопасные границы на Ближнем и Среднем Востоке отвечают интересам внешней политики Германии и являются важным условием эффективной борьбы с терроризмом", - заявил пресс-секретарь.
Обучение направлено на обнаружение поддельных документов, анализ пограничного контроля и управления качеством.
Сообщается, что подготовка также будет включать в себя распространение информации о "принципах верховенства закона прав человека".
Дата начала обучения не сообщается.
Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.
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