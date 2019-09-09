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СНГ 09.09.2019 18:37

Патрушев проведет в Минске консультации по безопасности

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и его белорусский коллега Станислав Зась во вторник встретятся в Минске, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности России 10 сентября посетит Минск. Николай Патрушев встретится с государственным секретарем Совета Безопасности Республики Белоруссия Станиславом Засем и проведет межведомственные российско-белорусские консультации по безопасности", - заявили в пресс-службе.

В Совбезе РФ отметили, что рабочая поездка Патрушева состоится согласно плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СОВБЕЗ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]