Патрушев проведет в Минске консультации по безопасности

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и его белорусский коллега Станислав Зась во вторник встретятся в Минске, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности России 10 сентября посетит Минск. Николай Патрушев встретится с государственным секретарем Совета Безопасности Республики Белоруссия Станиславом Засем и проведет межведомственные российско-белорусские консультации по безопасности", - заявили в пресс-службе.

В Совбезе РФ отметили, что рабочая поездка Патрушева состоится согласно плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран.