Президент Афганистана назвал прекращение огня условием для переговоров с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани отверг возможность переговоров с движением "Талибан" без прекращения огня в стране.
"Путь наш ясен. Мы сделали выбор в пользу прочного и достойного мира и не пойдем на попятную. Переговоры с талибами невозможны без прекращения огня", - заявил в понедельник Гани, которого цитируют афганские СМИ.
"Мы сформировали национальный и международный консенсус по вопросу о мире. Мы создали условия для мира, но талибы поняли это превратно", - подчеркнул президент.
На прошлой неделе талибы совершили в Кабуле и других районах страны серию терактов, повлекших многочисленные жертвы.
Президент Афганистана, собиравшийся в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, отменил свой визит. Сам Трамп сообщил в минувшую субботу, что из-за терактов отменил встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана.
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США приостанавливают переговоры с талибами, которые они вели в Катаре и что он отзывает в Вашингтон спецпредставителя по Афганистану Залмая Халилзада.
По итогам девяти раундов Халилзад и талибы договорились о проекте соглашения, которое предусматривало запуск переговорного процесса между Кабулом и движением "Талибан" до президентских выборов, намеченных на 28 сентября. Представители талибов сообщили, что эти переговоры должны были начаться 23 сентября.
В Гагаузии ждут визита президента Алиева на открытии комплекса в Чадыр-Лунге – Додон
В Нахчыване стартовали двусторонние трехступенчатые КШУ – Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Минсельхоз Азербайджана направит свыше 3,6 млн манатов на строительство прививочного комплекса
АИКГФ направит свыше 82 тыс. манатов на закупку IT-оборудования и ПО
Ученик из Азербайджана занял 2 место на конкурсе в Японии
Сибирская язва выявлена у двух жителей центрального региона Азербайджана – Минздрав
Ежемесячный турпоток в Янардаг увеличился до 23 тыс. человек - Нагиев
ИВ Агсуинского района направит более 810 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает рефинансирование кредитов
Банк Республика и INNOLAND начинают регистрацию для участия в проекте «Open Banking Lab
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики