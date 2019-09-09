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Дальнее зарубежье 09.09.2019 18:32

Президент Афганистана назвал прекращение огня условием для переговоров с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани отверг возможность переговоров с движением "Талибан" без прекращения огня в стране.

"Путь наш ясен. Мы сделали выбор в пользу прочного и достойного мира и не пойдем на попятную. Переговоры с талибами невозможны без прекращения огня", - заявил в понедельник Гани, которого цитируют афганские СМИ.

"Мы сформировали национальный и международный консенсус по вопросу о мире. Мы создали условия для мира, но талибы поняли это превратно", - подчеркнул президент.

На прошлой неделе талибы совершили в Кабуле и других районах страны серию терактов, повлекших многочисленные жертвы.

Президент Афганистана, собиравшийся в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, отменил свой визит. Сам Трамп сообщил в минувшую субботу, что из-за терактов отменил встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США приостанавливают переговоры с талибами, которые они вели в Катаре и что он отзывает в Вашингтон спецпредставителя по Афганистану Залмая Халилзада.

По итогам девяти раундов Халилзад и талибы договорились о проекте соглашения, которое предусматривало запуск переговорного процесса между Кабулом и движением "Талибан" до президентских выборов, намеченных на 28 сентября. Представители талибов сообщили, что эти переговоры должны были начаться 23 сентября.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, УСЛОВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]