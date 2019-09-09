Сибирская язва выявлена у двух жителей центрального региона Азербайджана – Минздрав

Врачи центральной больницы Сабирабада (центральный регион Азербайджана) диагностировали сибирскую язву у двух жителей района, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Два пациента – жители Сабирабада помещены в инфекционное отделение центральной больницы района с диагнозом сибирской язвы»,- говорится в сообщении.

По информации ведомства, состояние пациентов – 34-летнего и 26-летнего мужчин оценивается как среднетяжелое.

«По факту заражения сибирской язвой проинформировано Агентство пищевой по безопасности, начаты проверки», - отмечает Минздрав.

Как сообщалось ранее, в июле текущего года сибирская язва была выявлена у двух жителей Сабирабадского района, один из которых позднее скончался. Это был первый случай со смертельным исходом в Азербайджане с 2014 года.

Ф.Исазаде