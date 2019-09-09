БДИПЧ ОБСЕ рекомендует направить наблюдателей на выборы в Белоруссии

Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) рекомендует провести наблюдение за предстоящими в ноябре выборами в белорусский парламент.

"Оценочная миссия рекомендует провести наблюдение за выборами (в парламент Белоруссии - ИФ) при условии наличия ресурсов. БДИПЧ просит направить государствами-участниками ОБСЕ 30 долгосрочных наблюдателей, а также 400 краткосрочных наблюдателей, которые будут работать в дни голосования, подсчета и подведения итогов выборов", - говорится в отчете миссии.

В нем отмечается, что оценочная миссия во время посещения Белоруссии 26-30 августа провела встречи с представителями МИД, Мининформа, Минюста, ЦИК, СМИ, политических партий. "Все собеседники в целом отметили необходимость наблюдения БДИПЧ за предстоящими выборами, причем многие подчеркнули необходимость долгосрочного присутствия для оценки предвыборной обстановки, а также досрочного голосования и процедур в день выборов", - сказано в отчете.

Также в документе эксперты БДИПЧ констатируют, что в Белоруссии произошли некоторые изменения в соответствии с рекомендациями организации после последних выборов. "Тем не менее, большинство предыдущих рекомендаций БДИПЧ остаются без внимания, в том числе нет изменений в избирательном законодательстве", - подчеркнуто в документе.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября. Досрочное голосование пройдет 12-16 ноября.