Матвиенко предлагает подумать о расширении практики электронного голосования

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает изучить практику использования на выборах электронного голосования и подумать о ее расширении.
"Мы в Москве провели эксперимент с электронным голосованием. Так вот, на участках, где проходило электронное голосования, как вы знаете, явка зашкаливала за 90%. Безусловно, надо будет изучить итоги этого голосования, этого эксперимента, сделать определенные выводы и подумать о расширении права электронного голосования", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.
По ее мнению, это более привлекательно, в частности, для молодежи.
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