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СНГ 09.09.2019 19:30

Матвиенко предлагает подумать о расширении практики электронного голосования

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает изучить практику использования на выборах электронного голосования и подумать о ее расширении.

"Мы в Москве провели эксперимент с электронным голосованием. Так вот, на участках, где проходило электронное голосования, как вы знаете, явка зашкаливала за 90%. Безусловно, надо будет изучить итоги этого голосования, этого эксперимента, сделать определенные выводы и подумать о расширении права электронного голосования", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

По ее мнению, это более привлекательно, в частности, для молодежи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]