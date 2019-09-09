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Транспорт и связь 09.09.2019 17:33

В Баку объединили 2 автобусные маршрутные линии

Автобусные маршрутные линии №168 и №186 объединены в один маршрут (№186), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

«В рамках оптимизационных работ было решено объединить две регулярные линии маршрута в один. Пассажирские перевозки по новому маршруту начнутся с 11 сентября», - отмечает агентство.

БТА приняло решение об объединении двух маршрутов ввиду поступивших жалоб со стороны граждан на техническое состояние автобусов, наличие малого числа сидячих мест и других недостатков. Также обе линии повторяли маршрут на 24,5 км дороги.

В агентстве также отметили, что новый маршрут снизит плотность на дорогах, в частности, на Забратской дороге. Кроме того, будет облегчено передвижение жителей поселка Вишневка в поселок Бакиханова, ст.м.Нефтчиляр и базара на 8-ом километре.

Согласно решению, на маршруте №186 будут использоваться автобусы относительно большой вместимости.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БТА, МАРШРУТ, АВТОБУСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]