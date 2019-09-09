В Баку объединили 2 автобусные маршрутные линии

Автобусные маршрутные линии №168 и №186 объединены в один маршрут (№186), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
«В рамках оптимизационных работ было решено объединить две регулярные линии маршрута в один. Пассажирские перевозки по новому маршруту начнутся с 11 сентября», - отмечает агентство.
БТА приняло решение об объединении двух маршрутов ввиду поступивших жалоб со стороны граждан на техническое состояние автобусов, наличие малого числа сидячих мест и других недостатков. Также обе линии повторяли маршрут на 24,5 км дороги.
В агентстве также отметили, что новый маршрут снизит плотность на дорогах, в частности, на Забратской дороге. Кроме того, будет облегчено передвижение жителей поселка Вишневка в поселок Бакиханова, ст.м.Нефтчиляр и базара на 8-ом километре.
Согласно решению, на маршруте №186 будут использоваться автобусы относительно большой вместимости.
Х.Насирзаде
В Гагаузии ждут визита президента Алиева на открытии комплекса в Чадыр-Лунге – Додон
В Нахчыване стартовали двусторонние трехступенчатые КШУ – Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Ученик из Азербайджана занял 2 место на конкурсе в Японии
Сибирская язва выявлена у двух жителей центрального региона Азербайджана – Минздрав
Ежемесячный турпоток в Янардаг увеличился до 23 тыс. человек - Нагиев
ИВ Агсуинского района направит более 810 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
Патрушев проведет в Минске консультации по безопасности
Президент Афганистана назвал прекращение огня условием для переговоров с талибами
Берлин вновь возьмется за обучение саудовских пограничных полицейских
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает рефинансирование кредитов
Банк Республика и INNOLAND начинают регистрацию для участия в проекте «Open Banking Lab
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики