В Баку объединили 2 автобусные маршрутные линии

Автобусные маршрутные линии №168 и №186 объединены в один маршрут (№186), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

«В рамках оптимизационных работ было решено объединить две регулярные линии маршрута в один. Пассажирские перевозки по новому маршруту начнутся с 11 сентября», - отмечает агентство.

БТА приняло решение об объединении двух маршрутов ввиду поступивших жалоб со стороны граждан на техническое состояние автобусов, наличие малого числа сидячих мест и других недостатков. Также обе линии повторяли маршрут на 24,5 км дороги.

В агентстве также отметили, что новый маршрут снизит плотность на дорогах, в частности, на Забратской дороге. Кроме того, будет облегчено передвижение жителей поселка Вишневка в поселок Бакиханова, ст.м.Нефтчиляр и базара на 8-ом километре.

Согласно решению, на маршруте №186 будут использоваться автобусы относительно большой вместимости.

Х.Насирзаде