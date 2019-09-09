США все еще изучают вопрос о введении санкций против Турции за покупку С-400 - Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжает изучения возможности введения санкций в отношении Турции за приобретения российских ЗРС С-400, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
"Мы рассматриваем это (возможность введения санкций - ИФ)", - сказал Мнучин в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов у Белого дома.
"Но я не буду делать комментариев относительно каких-либо конкретных решений", - отметил глава минфина США.
В августе 2019 года комитет по иностранным делам палаты представителей США на фоне новых поставок российских систем ПВО С-400 в Турцию в очередной раз призвал президента страны Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции. Конгрессмены в своем обращении указали, что "интересам Турции лучше всего служит партнерство с США, а не с Кремлем".
27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.
Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.
США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой С-400. Кроме того, Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. При этом Трамп, комментируя сложившуюся ситуацию, этим летом отмечал необходимость принимать во внимание тот факт, что Анкара купила С-400, так как прежняя администрация США отказалась продавать ей американские системы Patriot.
В США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместима с системами НАТО.
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