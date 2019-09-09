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Регион 09.09.2019 17:45

США все еще изучают вопрос о введении санкций против Турции за покупку С-400 - Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжает изучения возможности введения санкций в отношении Турции за приобретения российских ЗРС С-400, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Мы рассматриваем это (возможность введения санкций - ИФ)", - сказал Мнучин в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов у Белого дома.

"Но я не буду делать комментариев относительно каких-либо конкретных решений", - отметил глава минфина США.

В августе 2019 года комитет по иностранным делам палаты представителей США на фоне новых поставок российских систем ПВО С-400 в Турцию в очередной раз призвал президента страны Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции. Конгрессмены в своем обращении указали, что "интересам Турции лучше всего служит партнерство с США, а не с Кремлем".

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.

Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой С-400. Кроме того, Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. При этом Трамп, комментируя сложившуюся ситуацию, этим летом отмечал необходимость принимать во внимание тот факт, что Анкара купила С-400, так как прежняя администрация США отказалась продавать ей американские системы Patriot.

В США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместима с системами НАТО.

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Тэги: США, МИНФИН, ТУРЦИЯ, C/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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