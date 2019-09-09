АИКГФ направит свыше 82 тыс. манатов на закупку IT-оборудования и ПО

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) направит свыше 82 тыс. манатов на закупку IT-оборудования и программного обеспечения, говорится в объявлении АИКГФ.
"АИКГФ определился с победителем тендера на закупку IT-оборудования и программного обеспечения. Им стала компания BestComp Group, с которой был заключен соответствующий контракт", - отмечается в объявлении.
Стоимость контракта составила 82 тыс. 406,48 манатов.
А.Мамедов
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