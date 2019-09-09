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Транспорт и связь 09.09.2019 17:52

АИКГФ направит свыше 82 тыс. манатов на закупку IT-оборудования и ПО

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) направит свыше 82 тыс. манатов на закупку IT-оборудования и программного обеспечения, говорится в объявлении АИКГФ.

"АИКГФ определился с победителем тендера на закупку IT-оборудования и программного обеспечения. Им стала компания BestComp Group, с которой был заключен соответствующий контракт", - отмечается в объявлении.

Стоимость контракта составила 82 тыс. 406,48 манатов.

А.Мамедов

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Тэги: АИКГФ, ПО, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]