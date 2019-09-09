Минсельхоз Азербайджана направит свыше 3,6 млн манатов на строительство прививочного комплекса

Министерство сельского хозяйства Азербайджана определилось с подрядчиком по строительству прививочного комплекса, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

"Победителем тендера на строительство прививочного комплекса для производства винограда устойчивого к филлоксере. Им стало ЗАО "Ramco", с которым заключен контракт на сумму 3 млн 644,412 тыс. манатов", - отметили в министерстве.

Филлоксера является самым опасным карантинным вредителем, уничтожающим огромные виноградники.

А.Мамедов