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Финансы 09.09.2019 19:55

Более трети мировых иностранных инвестиций используется компаниями для уклонения от налогов - исследование

Значительная доля мирового объема иностранных инвестиций приходится на так называемый "фантомный" капитал, призванный минимизировать обязательства компаний по налогам, а не финансировать производственную деятельность, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ) и Копенгагенского университета.

Почти 40% мирового объема прямых иностранных инвестиций - стоимостью $15 трлн - "проходят через номинальные компании", которые "не ведут реальную коммерческую деятельность", говорится в исследовании.

Эти инвестиции являются механизмом финансового инжиниринга и "зачастую используются с целью минимизировать налоговое бремя транснациональных компаний".

Публикация исследования пришлась на период, когда власти стран мира пытаются бороться с уклонением международных компаний от налогов, пишет FT.

Реформы налогового законодательства занимают важное место в повестке стран G7. Недавнее решение Франции ввести налог для работающих в стране глобальных технологических компаний усилило давление на других членов G7.

Почти половина "фантомных" иностранных прямых инвестиций приходится на долю Люксембурга и Нидерландов. В числе других стран, в которых "подлинными" являются менее половины зарубежных инвестиций, оказались Мальта, Ирландия, Швейцария и ряд территорий Великобритании, отмечают авторы исследования.

Несмотря на попытки властей пресечь процесс перераспределения прибыли компаний с целью избежать налогов, исследование показало, что доля "фантомных" прямых иностранных инвестиций в общем показателе продолжает расти. По данным за 2010 год, показатель составлял 31% от общего числа прямых иностранных инвестиций. К 2017 году он достиг 38%.

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Тэги: МИР, ИНВЕСТИЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]