В Гагаузии ждут визита президента Алиева на открытии комплекса в Чадыр-Лунге – Додон

Гагаузская автономия Молдавии ждет президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии культурно-образовательного комплекса в Чадыр-Лунге.
Президент Молдовы Игорь Додон обсудил в понедельник с башканом автономии Ириной Влах ряд важных социально-экономических вопросов развития гагаузской автономии.
«Глава автономии проинформировала о скором завершении строительства Культурно-образовательного комплекса в Чадыр-Лунге, возводимого азербайджанским Фондом имени Гейдара Алиева. Сдача объекта в эксплуатацию должна состояться до конца текущего года, на его открытии ждем доброго друга нашей страны – Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», - написал Додон на своей страничке в соцсети Facebook.
Ф.Исазаде
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