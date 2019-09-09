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Внешняя политика 09.09.2019 18:33

В Гагаузии ждут визита президента Алиева на открытии комплекса в Чадыр-Лунге – Додон

Гагаузская автономия Молдавии ждет президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии культурно-образовательного комплекса в Чадыр-Лунге.

Президент Молдовы Игорь Додон обсудил в понедельник с башканом автономии Ириной Влах ряд важных социально-экономических вопросов развития гагаузской автономии.

«Глава автономии проинформировала о скором завершении строительства Культурно-образовательного комплекса в Чадыр-Лунге, возводимого азербайджанским Фондом имени Гейдара Алиева. Сдача объекта в эксплуатацию должна состояться до конца текущего года, на его открытии ждем доброго друга нашей страны – Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», - написал Додон на своей страничке в соцсети Facebook.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГАГАУЗИЯ, АЛИЕВ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]