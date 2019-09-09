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Наука и образование 09.09.2019 18:36

Ученик из Азербайджана занял 2 место на конкурсе в Японии

Ученик Детско-юношеского центра развития №2 Кянан Арзуманов стал серебряным медалистом в международном конкурсе детского рисунка «Автомобиль мечты» в Японии, сообщает Минобразования.

Конкурс проводился компанией Toyota, работа юного азербайджанского художник «Eco Speed Toyota» по решению судей заняла второе место.

В ведомстве отметили, что из 86 стран были приняты около 100 тыс. работ, из которых были отобраны 30 лучших.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОНКУРС, РИСОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]