Ученик из Азербайджана занял 2 место на конкурсе в Японии

Ученик Детско-юношеского центра развития №2 Кянан Арзуманов стал серебряным медалистом в международном конкурсе детского рисунка «Автомобиль мечты» в Японии, сообщает Минобразования.

Конкурс проводился компанией Toyota, работа юного азербайджанского художник «Eco Speed Toyota» по решению судей заняла второе место.

В ведомстве отметили, что из 86 стран были приняты около 100 тыс. работ, из которых были отобраны 30 лучших.

Х.Насирзаде