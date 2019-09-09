Ученик из Азербайджана занял 2 место на конкурсе в Японии

Ученик Детско-юношеского центра развития №2 Кянан Арзуманов стал серебряным медалистом в международном конкурсе детского рисунка «Автомобиль мечты» в Японии, сообщает Минобразования.
Конкурс проводился компанией Toyota, работа юного азербайджанского художник «Eco Speed Toyota» по решению судей заняла второе место.
В ведомстве отметили, что из 86 стран были приняты около 100 тыс. работ, из которых были отобраны 30 лучших.
Х.Насирзаде
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