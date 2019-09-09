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Финансы 09.09.2019 19:51

Минфин Азербайджана представил в кабмин проект госбюджета на 2020г

Министерство финансов Азербайджана представило в кабинет министров проекты госбюджета и сводного бюджета на 2020 год, говорится в сообщении Минфина.

"Минфин на заседании коллегии в понедельник принял решение представить в Кабинет министров проекты госбюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2020 год", отмечается в сообщении.

Министр финансов Самир Шарифов, слова которого приводятся в пресс-релизе, в ходе заседания сообщил, что проекты госбюджета и сводного бюджета на 2020 год подготовлены с учетом приоритетов социального и экономического развития, определенных президентом Ильхамом Алиевым, а также требований законодательства о бюджетной системе, процессами, происходящими в глобальной экономике и их возможным влиянием на экономику страны, в том числе с учетом прогнозов министерства экономики по экономическому и социальному развитию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Согласно действующему законодательству, кабинет министров до 25 сентября должен обсудить проект и передать его на рассмотрение президента Азербайджана. Администрация президента Азербайджана должна внести проект в парламент страны не позднее 15 октября.

Н.Аббасова

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПРОЕКТ, КАБМИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]