Минфин Азербайджана представил в кабмин проект госбюджета на 2020г

Министерство финансов Азербайджана представило в кабинет министров проекты госбюджета и сводного бюджета на 2020 год, говорится в сообщении Минфина.

"Минфин на заседании коллегии в понедельник принял решение представить в Кабинет министров проекты госбюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2020 год", отмечается в сообщении.

Министр финансов Самир Шарифов, слова которого приводятся в пресс-релизе, в ходе заседания сообщил, что проекты госбюджета и сводного бюджета на 2020 год подготовлены с учетом приоритетов социального и экономического развития, определенных президентом Ильхамом Алиевым, а также требований законодательства о бюджетной системе, процессами, происходящими в глобальной экономике и их возможным влиянием на экономику страны, в том числе с учетом прогнозов министерства экономики по экономическому и социальному развитию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Согласно действующему законодательству, кабинет министров до 25 сентября должен обсудить проект и передать его на рассмотрение президента Азербайджана. Администрация президента Азербайджана должна внести проект в парламент страны не позднее 15 октября.

Н.Аббасова