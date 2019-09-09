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ТЭК 09.09.2019 19:57

Нефтяной рынок ускорил рост, цена Brent превысила $62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник на заявлениях нового министра энергетики Саудовской Аравии и оптимизме по поводу американо-китайских переговоров.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 подорожали на $0,78 (1,27%) - до $62,32 за баррель. Это максимальный уровень со 2 августа.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $1,02 (1,8%) - до $57,54 за баррель.

Как сообщалось, на выходных власти Саудовской Аравии отправили в отставку министра энергетики Халида аль-Фалиха. Его место занял принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

По словам нового министра, королевство продолжит консультироваться с другими производителями нефти относительно решений по добыче, и радикальных изменений в политике ОПЕК не будет.

"Принц Абдель Азиз очень опытный, он несколько десятилетий проработал в министерстве энергетики, - говорит аналитик UBS Group Джованни Стауново. - Его заявления дают понять, что не стоит ждать существенных изменений в энергетической политике Саудовской Аравии, которая по-прежнему стремится к сокращению нефтяных запасов".

Смена в руководстве Минэнерго Саудовской Аравии произошла накануне запланированного на эту неделю двухдневного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью телеканалу Fox Business заявил о "большом прогрессе" на переговорах с Китаем, и что визит китайской делегации в Вашингтон станет "сигналом доброй воли". "Наша цель - заключить хорошую сделку с Китаем", - добавил министр.

Кроме того, рынок поддержали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе на 4 единицы - до 738 штук.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]