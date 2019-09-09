Россия представит в Апелляционном суде Гааги в конце сентября новые доказательства противозаконной деятельности экс-акционеров "ЮКОС" при приватизации компании, сообщил Андрей Кондаков - глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ.

"23-24 и 30 сентября в Апелляционном суде Гааги состоится заключительный раунд слушаний по ходатайству бывших мажоритарных акционеров НК "ЮКОС" об отмене решения Окружного суда Гааги", - сказал Кондаков в понедельник "Интерфаксу".

Он напомнил, что эта инстанция в апреле 2016 года аннулировала решения гаагского арбитража, обязывавшие Россию выплатить 50 млрд долларов в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба.

"За это время удалось собрать новые доказательства противоправной деятельности экс-акционеров "ЮКОСа", связанных прежде всего с приватизацией этой компании, сопровождавшейся сговором и подкупом, массированным уходом от уплаты налогов, выводом ее активов за рубеж и отмыванием полученных нелегальным путем доходов", - сказал Кондаков.

По его словам, в суде будут также наглядно продемонстрированы "факты злоупотребления бывшими владельцами "ЮКОСа" международными механизмами правосудия".

"Последние включали в себя предоставление заведомо недостоверных сведений составу арбитров о методах получения контроля над активами "ЮКОСа" и о его конечных бенефициарах, создание за рубежом сети подставных компаний для перевода внутреннего спора между российской компанией и компетентными налоговыми органами в разряд международного, неправомерное использование механизмов Договора к Энергетической Хартии, применимых лишь для защиты добросовестных иностранных инвесторов, каковыми компании-пустышки, контролируемые юкосовскими олигархами, никогда не являлись", - сказал глава МЦПЗ.

Он надеется, что апелляционный суд Гааги "примет указанные обстоятельства во внимание, поддержит решение предыдущей инстанции об отмене арбитражных решений и поставит наконец точку в этом затянувшемся разбирательстве".

Кондаков также назвал спор по "ЮКОСу" беспрецедентным для международного инвестиционного арбитража.

Как сообщалось, в 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% "ЮКОСа", подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры "ЮКОСа", не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом, по словам Кондакова, Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран.

В настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами "ЮКОСа", прекращены либо приостановлены.